В Азербайджане планируется подготовить предложения по изменениям в области инноваций и госзакупок

В Азербайджане к концу июня планируется подготовить предложения по изменениям в области инноваций и госзакупок.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев на заседании рабочей группы по эффективности товарного рынка и конкуренции Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, проходящем в Баку.

"К концу июня в Азербайджане планируется подготовить предложения по изменениям, касающимся инноваций и государственных закупок. Эти предложения будут позже внесены в Милли Меджлис (парламент). Основной целью является обеспечение прозрачности контрактов и вовлечение компаний в инновационные процессы", - отметил Бабаев.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!