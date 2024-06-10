Детализировано взаимодействие между Азербайджаном и Албанией

Начатое увеличение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) на 1,2 миллиарда кубометров в год и реализация проектов газификации, сделает Албанию седьмой страной в Европе, которая будет снабжаться азербайджанским газом.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе министерства энергетики Азербайджана по итогам первого заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Сопредседатель комиссии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с вице-премьером Албании, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку сообщил, что с 2026 года ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются примерно на уровне 200 миллионов кубометров в год по расширяемому TAP.

Как пояснил Trend информированный источник, эти 200 млн кубометров в год предназначены для строящейся в Албании близ TAP новой теплостанции (строит греческая компания).

По словам источника, остальной один млрд кубометров газа через расширяемый TAP будет идти транзитом через Албанию в ЕС, и за эту поставку отвечает Azerbaijan Gas Supply Company (газ с месторождения "Шахдениз").

В сообщении минэнерго отмечено, что в ходе строительства TAP через территорию Албании инвестиции в этой стране были сделаны на сумму 1,5 миллиарда евро, транзитные налоги составят 285 миллионов евро в течение 25 лет (срок действия контрактов о транзите газа с "Шахдениз"), социальные обязательства - 14 миллионов евро.

Как указано в пресс-релизе минэнерго, оба министра обсудили в Баку содействие SOCAR в газификации албанского города Корча, а также изучение перспектив использования албанского газохранилища в городе Думреа.

"Отношения Азербайджан-Албания поднялись на новый уровень, основанный на активном политическом диалоге и динамично развивающемся сотрудничестве. Готовятся восемь документов к подписанию между двумя странами. В двустороннем и европейском контексте энергетика оценивается как стратегически важное направление сотрудничества", - говорится в информации.

Шахбазов также сообщил, что сессия COP29, которая пройдет в этом году под председательством Азербайджана, станет еще одной площадкой для подтверждения солидарности Азербайджана и Албании, поддерживающих друг друга на международной арене.

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