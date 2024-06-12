Новый прогноз Всемирного банка по экономическому росту в Азербайджане

Ожидается, что реальный рост ВВП в Азербайджане в 2024 году составит 2,3 процента, а затем увеличится до 2,4 процента в 2025 году, сообщает Day.Az в среду со ссылкой на июньский выпуск отчета "Global Economic Prospects" Всемирного банка.

Стоит отметить, что в январском отчете реальный рост ВВП Азербайджана ожидался на уровне 2,4 процента и 2,5 процента в 2024 и 2025 годах соответственно.

Всемирный банк ожидает, что этот показатель останется неизменным на уровне 2,4 процента и в 2026 году.

В целом на Южном Кавказе прогнозируется стабилизация роста на уровне около 3,5 процента в год в течение 2024-2026 годов. Ожидается, что в Азербайджане произойдет оживление в контексте роста благодаря некоторому восстановлению экспорта углеводородов, который в 2023 году значительно снизился. При этом прогнозируется замедление экономического роста в Армении и Грузии.

Отметим, что по данным Госкомстата Азербайджана, ВВП страны в январе-апреле 2024 года вырос на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 38,181 миллиарда манатов.

В отчетный период 2024 года добавленная стоимость в ненефтяном секторе выросла на 7,7 процента, а в нефтегазовом - на 0,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В структуре ВВП доля промышленности в указанный период составила 40,3 процента.

Согласно данным Госкомстата, в структуре ВВП 9,5 процента пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,9 процентов - на транспорт и складское хозяйство, шесть процентов - на строительство, 3,1 процента - на сельское, лесное хозяйства и рыбоводство, 2,4 процента - на туристический сектор, 1,7 процента - на сферу информации и связи. 20 процентов ВВП пришлись на долю других секторов экономики.

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