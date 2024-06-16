Китай подключил к электросети крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Крупнейшую в мире солнечную электростанцию площадью 13 354 Га подключили к электросети Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал electrek.co.

Солнечная электростанция расположена недалеко от Урумчи, столицы Синьцзяна. В год она будет генерировать около 6,09 миллиарда киловатт-часов (кВтч). Этого хватило бы для годового обеспечения электроэнергией примерно двух миллионов электромобилей.

Объект стал частью проекта мегабазы, в рамках которого планируется произвести 455 ГВт ветровой и солнечной энергии. Мегабазы построят в малонаселенных районах, они будут снабжать энергией крупные городские центры, например, на восточном побережье Китая.

Две другие мощнейшие солнечные электростанции также расположены в Китае и уже запущены в эксплуатацию. Обе имеют мощность 3 ГВт и находятся в районах Нинся и Цинхай.

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