Мухтар Бабаев о задачах председательства COP29

Ограничение глобального потепления 1,5 градусами, климатическое финансирование и национальные планы по сокращению выбросов - главные цели предстоящего COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на форуме молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) в Баку.

Бабаев упомянул, что без решения этих вопросов невозможно построения мира, устойчивого к изменению климата.

"Работа председательства COP29 идет с учетом усиления мировых амбиций с четкими планами по удержанию глобального потепления на уровне 1,5 градусов и построению мира, устойчивого к изменению климата. С другой стороны, это предполагает выделение финансовых ресурсов для реализации этих планов. Мы как страна- председатель COP29, например, поможем странам разработать определяемые на национальном уровне вклады. Это национальные планы, в которых излагаются планы страны по сокращению выбросов. Также внимание будет уделено национальным планам адаптации, которые показывают, как обеспечить устойчивость страны к последствиям изменения климата, и этот вопрос - в числе основных на COP29", - добавил он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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