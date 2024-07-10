Какие работы проведены в зоне "зеленой энергии" в Азербайджане?

На освобожденных территориях Азербайджана к настоящему времени в более чем 300 частных жилых, общественных и социальных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью более 2000 кВт, и этот процесс будет продолжаться в соответствии с планами заселения.

Об этом сказал Trend заведующий отделом управления проектами Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джабраил Алиев, передает Day.Az.

"В каждом из 233 частных домов в селе Забух, 59 частных домов в селе Сус установлены солнечные батареи мощностью 3,3 кВт, в каждом из 24 частных домов в селе Лачин - мощностью 3-5 кВт, в Конференц-центре в Зангиланском районе - мощностью 166 кВт, в зданиях школ Физулинского, Лачинского районов, селе Забух и в Шуше - 20-40 кВт, в административных зданиях села Агалы Зангиланского района - общей мощностью 325 кВт. При непосредственной инициативе и по решению Президента Азербайджана освобожденные от оккупации территории объявлены зоной "зеленой энергии", и в настоящее время на этих территориях применяется соответствующая "зеленая" концепция.

Использование высокого потенциала возобновляемых источников энергии, существующих на освобожденных от оккупации территориях, и обеспечение территорий экологически чистой энергией - одна из основных целей концепции. Согласно требованиям концепции, при заселении должно быть обеспечено использование "зеленых" технологий, в том числе солнечных батарей в частных домах и общественных зданиях.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, меры по энергоэффективности, использование электромобилей, установка оборудования для возобновляемой энергии (в частности солнечных панелей) на крышах зданий, а также использование светодиодных ламп на основе солнечной энергии при освещении улиц и дорог, внедрение технологий интеллектуального управления энергопотреблением являются одними из основных факторов, учитываемых при проектировании поселков и сел", - отметил он.

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