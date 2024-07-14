США сталкиваются с умеренным риском снижения спроса на их гособлигации

Соединенные Штаты сталкиваются с умеренным риском снижения внешнего спроса на их государственные облигации. Такая оценка приводится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ) по внешнеэкономическим показателям стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты фонда отмечают ряд положительных тенденций с точки зрения инвестиционной привлекательности США. "Вместе с тем риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения внешнего спроса на американские ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - подчеркивается в докладе.

"Этот риск, который может материализоваться, к примеру, из-за неспособности восстановить устойчивость бюджета, остается умеренным, учитывая доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты", - полагают в МВФ. "Вероятность материализации такого риска еще больше снижают сильные институты, предсказуемая политическая система и разнообразные привлекательные возможности для инвестиций", - считают эксперты фонда.

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