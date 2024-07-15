Стало известно, кто возглавит делегацию Великобритании на COP29

Государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29) в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на "The Guardian".

"Эд Милибэнд приедет в ноябре в Азербайджан для участия в климатическом саммите COP29. Он возглавит делегацию Великобритании на важнейших международных переговорах по климату и встретится с политическими лидерами со всего мира", - отмечает издание.

По данным издания, главным пунктом повестки дня саммита в Баку станет климатическое финансирование для развивающихся стран, чтобы помочь им сократить выбросы парниковых газов и справиться с последствиями экстремальных погодных условий.

"У Эда Милибэнда есть подтвержденный опыт работы в COP и по всем вопросам, связанным с этими многосторонними переговорами", - цитирует "The Guardian" бывшего исполнительного секретаря Комиссии ООН по изменению климата Кристиану Фигерес (ныне партнер-основатель аналитического центра "Global Optimism").

Милибэнд занимал должность министра энергетики и изменения климата Великобритании с 2008 по 2010 годы. Он был назначен на должность госсекретаря Великобритании по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов 5 июля 2024 года.

Напомним, что в Баку 11-22 ноября пройдет COP29.

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