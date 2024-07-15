В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом выставляются на продажу еще 149 квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана предоставляет гражданам еще 149 новых, полностью отремонтированных квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа, в жилом комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации фонда.

Отмечено, что жилые помещения - 1-, 2- и 3-комнатные, ежемесячные выплаты начинаются от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 22 июля 2024 года. Граждане могут ознакомиться со списком предоставленных жилых помещений по ссылке.

Прием заявок и выбор жилья осуществляется через интегрированную в портал "электронного правительства" (e-gov.az) электронную систему ипотечного и кредитного обеспечения.

Подробную информацию о порядке передачи жилого помещения в аренду с обязательством последующего выкупа, приеме заявок, выборе и оформлении жилплощади можно найти на сайте фонда (www.mcgf.gov.az) и на официальном Youtube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также обратившись в колл-центр "1549".

Отметим, что на данный момент заключено 5078 договоров аренды в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

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