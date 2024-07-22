В Бразилии опасаются обвала фондовой биржи

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может создать угрозу обвала фондовой биржи Бразилии и повлечь риски внутриполитической нестабильности в южноамериканском государстве. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на сотрудников администрации бразильского лидера Инасиу Лулы да Силвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, причиной может стать конфликт между странами из-за негативных комментариев президента Бразилии об американском политике. Один из собеседников издания отметил, что Трамп может принять несколько торговых мер, которых будет достаточно, чтобы обрушить фондовую биржу Бразилии, ослабить бразильский реал и вызвать серьезный кризис в стране. Помощники уже порекомендовали бразильскому президенту воздерживаться от комментариев о ходе предвыборной гонки в Соединенных Штатах, чтобы избежать возможных конфликтов с Трампом.

В администрации бразильского лидера также обеспокоены, что успех Трампа может нести угрозу внутренней стабильности страны из-за его идеологической близости с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года.

При этом в бразильском руководстве продолжают рассчитывать на успех соперников Трампа на выборах, пишет газета. В Бразилиа ожидают, что отказ президента США Джо Байдена от переизбрания позволит Демократической партии США и ее новому кандидату "выйти из обороны" и стать более конкурентоспособными в борьбе со сторонниками Трампа.

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