В Азербайджане проведено совещание по подготовке к осенне-зимнему сезону

В повестку совещания, состоявшегося сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова, вошли вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов, состояние готовности к эксплуатации котельных и отопительных пунктов, обеспечивающих теплоснабжение, а также совершенствование деятельности ОАО "Азеристиликтаджхизат" и стоящие перед ним задачи, были подробно обсуждены другие вопросы.

Об этом сообщил Кабинет министров Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что в заседании приняли участие полномочные представители министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, исполнительной власти города Баку, ОАО "Азеристиликтаджхизат" и производственного объединения "Азеригаз", были заслушаны доклады.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, соответствующим органам даны поручения по повышению качества услуг теплоснабжения, предотвращению перебоев в теплоснабжении, а также по другим неотложным шагам в обсуждаемой сфере.

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