"Тройка" председательства COP ждет от стран ускоренного представления NDC в борьбе с изменением климата

"Тройка" председательства Конференции Сторон (COP) Рамочной Конвенции ООН по климату - ОАЭ (COP28), Азербайджан (COP29) и Бразилия (COP30), 23 июля направила Сторонам (то есть странам-участницам Конвенции ООН) второе письмо под названием "Миссия 1,5°C", в котором содержится призыв стимулировать амбиции стран в отношении выполнения климатических обязательств через ускорение подготовки и представления их национальных вкладов (NDC, или nationally determined contributions).

Как передает Day.Az со ссылкой на этот документ, в нем отмечено следующее: "Поскольку до 2030 года - одного из ключевых сроков по значительному сокращению выбросов, осталось 6 лет, острота решения проблем климатического кризиса требует ускорения действий".

"Вслед за нашим первым письмом в марте 2024 года, в котором излагалось видение Дорожной карты председательства "Тройки" COP, мы осуществили ряд инициатив, связанных с реализацией основ Парижского соглашения о климате. Наш общий успех в мире требует ощутимого прогресса в смягчении последствий изменения климата, адаптации, для чего нужно увеличение финансовых потоков с целью поддержки справедливого и равноправного перехода всех стран к снижению выбросов парниковых газов и устойчивому развитию. Мы добьемся успеха только в том случае, если будем верны нашей коллективной приверженности достигнутому в декабре 2023 года в ОАЭ на COP28 консенсусу по результатам первого "Глобального подведения итогов" (GST) и продолжим усилия по достижению долгосрочных целей Парижского соглашения о климате (от 2015 года)", - отмечено во втором письме странам ООН от "Тройки" председательства COP.

В документе указывается на то, что корректировка курса с целью удержания потепления в мире в пределах 1,5°C и создания глобальной устойчивости требует трансформации нынешней модели мирового развития, охватывающей различные пути и подходы.

"Эта трансформация должна учитывать новейшие достижения науки, руководствоваться принципами справедливости, способствовать социальной интеграции и экономическому процветанию", - указано в документе.

В письме, текст которого опубликован в среду на официальном сайте COP29, отмечается, что к февралю 2025 года должны быть разработаны и представлены национальные обязательства по вкладам (NDC) следующего поколения, которые "должны стать поистине преобразующими, основными действиями по стимулированию инвестиций в более эффективные действия по борьбе с изменением климата и поддержание целей устойчивого развития (ЦУР) ООН".

"Недавние консультации в Бонне (SB60) продемонстрировали трудности в осуществлении климатических амбиций без необходимых средств для их реализации...В связи с этим работа "Тройки" направлена ​​на достижение баланса между амбициями и возможностями реализации, основанного на консенсусе и доверии для достижения нашей коллективной цели по климату", - отмечено в документе.

"Тройка" напоминает, что призвала генерального секретаря ООН мобилизовать всю cистему поддержки стран мира, особенно развивающихся стран, в разработке, реализации и внедрении NDC.

"Мы глубоко ценим конструктивную обратную связь от Сторон (стран-участниц Рамочной конвенции ООН о климате), которая укрепила нашу уверенность в том, что "Тройка" может служить ключевым средством обеспечения преемственности политических амбиций в поддержку следующего шага по NDC", - отмечено в письме.

Следующий раунд мероприятий по NDC должен учесть особые потребности уязвимых стран.

"В этом контексте есть возможность сделать инвестиции "движущей силой" для реализации NDC. Также необходимы соответствующие нормативные акты, которые будут больше стимулировать инвестиции в борьбу с изменением климата", - считает "Тройка" председательства.

По ее мнению, целесообразна реформа финансовых систем, международных финансовых институтов и программ развития для лучшей поддержки борьбы с изменением климата.

"Срок подачи новых "определенных на национальном уровне вкладов" между COP29 и "дедлайном" - февралем 2025 года, быстро приближается. Мы призываем стороны в этот критический момент для планеты определиться с амбициями по NDC следующего поколения в стремлении удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C", - отмечено в документе.

Значимые шаги следует сделать до Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (пройдет в сентябре 2024 года).

"ОАЭ, Азербайджан и Бразилия будут среди тех стран, которые дадут соответствующие импульс на ГА ООН по NDC", - сообщается в письме.

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