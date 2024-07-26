Увеличились поступления в госбюджет от приватизации

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана обеспечила выплату в государственный бюджет 75 миллионов манатов от приватизации.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, это на 24 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За указанный период проведено 29 аукционов. На аукционах были проданы пакеты акций 4-х акционерных обществ, 6-и малых государственных предприятий, 412 транспортных средств. За первые 6 месяцев этого года было принято 305 электронных заявок на участие в аукционах по приватизации государственной собственности, для участия в аукционах через программное обеспечение "Электронный аукцион" было осуществлено 38 онлайн-подключений.

За данный период посредством инвестиционного конкурса было приватизировано ООО "Бакинский алюминиевый профиль". Кроме того, был объявлен инвестиционный конкурс на приватизацию ООО "Бакинский мраморный гранит". В настоящее время конкурсной комиссией проводится оценка предложений.

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