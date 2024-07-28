Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

Победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к снижению цен на нефть. Так в беседе с Bloomberg оценили влияние результатов президентской гонки представители известных банков с Уолл-стрит, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики Goldman Sachs и Citigroup отмечают, что обещания кандидата от Республиканской партии по увеличению добычи нефти в стране вряд ли будут выполнены. Однако если предложенные Трампом торговые тарифы серьезно повлияют на мировую экономику, это может снизить стоимость сырья на целых 11-19 долларов за баррель. По словам главы отдела нефтяных исследований Goldman Даана Струйвена, переизбрание Трампа создает риски снижения цен до 75-90 долларов.

Представители банков также не исключают, что Трамп может повысить цены на нефть, если возобновит санкции против иранского экспорта. В пример они приводят его стратегию "максимального давления", которая в прошлый раз привела к негативным результатам. Добыча нефти в Иране может упасть примерно на миллион баррелей в день или почти на треть в течение второго срока правления Трампа. Однако другие экспортеры из ОПЕК+ попытаются восполнить пробел, ограничив рост цен на нефть примерно до девяти долларов за баррель.

Несмотря на обещание Трампа увеличить добычу нефти в США, банки ожидают незначительного существенного влияния на объем производства, который и так находится на рекордном уровне.

"Даже при том, что у Трампа, похоже, более дружественная к нефти и газу повестка дня, чем у кандидата от Демократической партии, его непосредственное влияние на физические рынки нефти, вероятно, будет ограниченным", - пояснили в Citigroup.

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