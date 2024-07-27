Азербайджан и Сомали рассмотрели преимущества применения модели индустриальной зоны

27 июля министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмед Моаллим Фиги ознакомился с деятельностью Сумгайытского химико-промышленного парка, передает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон.

На встрече с участием посла Азербайджана в Эфиопии Руслана Насибова заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Элькияр Зиядов проинформировал гостей о действующих в нашей стране промышленных зонах и благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере промышленности, а также отмечены преимущества применения модели индустриальной зоны.

В завершение гости ознакомились с работами, проделанными в Сумгайытском химико-промышленном парке, и деятельностью предприятия по производству листового стекла ЗАО Azerfloat, являющегося резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка.

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