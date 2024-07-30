Турецкая компания "Asilsoy" запустит производство в Агдамском промышленном парке

Частное ООО "Asilsoy" с турецким капиталом (дочерняя компания турецкой "Asilsoy") стала сегодня очередным резидентом Агдамского промышленного парка, передает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию Агентства по развитию экономических зон Азербайджана (İZİA).

На этом предприятии планируется производить бытовую металлическую тару - котлы, кастрюли и др.

С инвестициями в размере 10 миллионов манатов предприятие обеспечит рабочие места для 100 человек. Производимая продукция будет предназначена для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и для экспорта.

"Asilsoy" - одна из ведущих компаний в сфере производства металлической кухонной посуды в Турции.

Ее продукция экспортируется в 15 стран мира под торговыми марками "Karaca", "Schafer".

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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