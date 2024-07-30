В Азербайджане состоялось заседание рабочей группы по мониторингу инфляции и цен

На заседании рабочей группы по мониторингу инфляции и цен под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова были подробно обсуждены изменения цен на потребительском рынке в стране в текущем году, антиинфляционные меры правительства, а также выполнение поручений, данных соответствующим структурам на прошедшем заседании.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что в результате внешних факторов, а также изменений индексов цен на импортируемую продукцию на продовольственном рынке и проводимых в стране антиинфляционных мер, наряду с достижением однозначной цели по инфляции в 2023 году, инфляция за прошедший период текущего года сохранилась на минимальном уровне. По данным Госкомстата, в июне 2024 года 12-месячная инфляция составила 1,1%. В январе-июне 2024 года среднегодовая инфляция составила 0,7%.

Профицит платежного баланса поддерживал стабильность обменного курса, который является основным якорем стабильности цен. Поддержание равновесия на валютном рынке в условиях профицитного платежного баланса сыграло особую роль в ограничении импорта инфляции. За 6 месяцев 2024 года номинальный эффективный курс маната вырос на 3%, что является фактором, снижающим импортируемую инфляцию.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций представил информацию о мерах, проводимых в направлении создания и совершенствования "Приложения для отслеживания цен", а также в области интеграции данных соответствующих структур по формированию цен на продукты питания и непродовольственные товары, входящих в индекс потребительских цен, и платные услуги, предоставляемые населению в стране.

На заседании была представлена информация о работе, проводимой Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, министерством сельского хозяйства, министерством здравоохранения, Государственным таможенным комитетом и Центральным банком.

В завершение заседания было отмечено, что будет продолжена необходимая работа по обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, мониторингу цен, поддержанию инфляции на приемлемом для экономического роста уровне. Было подчеркнуто, что отраженные за прошедший период в законодательстве вопросы конкуренции, рынка лекарственных средств и другие улучшения, реализуемые в этом направлении, дадут положительный импульс этим процессам.

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