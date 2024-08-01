Названы главные поставщики СПГ в Европу

Россия в июле практически опередила США по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на попытки политиков заблокировать поставки российского топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что это стало возможным, в первую очередь, из-за резкого сокращения импорта европейцами топлива из США, благодаря чему разрыв между двумя странами сократился до минимального показателя с конца 2021 года.

Bloomberg указывает, что такая тенденция иллюстрирует стремление поставщиков американского СПГ всегда выбирать более высокооплачиваемые регионы для отправки туда танкеров с топливом. В июле основные поставки СПГ из США пришлись на Азию, где спрос резко увеличился из-за жаркой погоды. Кроме того, агентство подчеркивает, что Европа по-прежнему сталкивается с трудностями, пытаясь отказаться от поставок газа из РФ.

24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на покупку или импорт СПГ из РФ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой сети сообщества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!