Гендиректор Центробанка о работе Bank Melli Iran в Азербайджане

Бакинский филиал Национального банка Ирана (Bank Melli Iran) работает над выполнением данных ему рекомендаций со стороны Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев.

"ЦБА отслеживает процессы в рамках надзора в отношении Bank Melli Iran. Текущие показатели финансовой стабильности филиала не несут никакой угрозы для его клиентов. Работа по остальным показателям продолжается", - отметил он.

Напомним, что год назад ЦБА ограничил деятельность бакинского филиала Bank Melli İran, приостановив все его банковские операции (прием депозитов, выдача кредита и т.д.), кроме перевода денег со счета.

Работа по оздоровлению деятельности филиала продолжается.

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