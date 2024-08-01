Первый банк страны Kapital Bank по случаю 150-летнего юбилея совместно с Бакинским государственным университетом организовал учебную программу "Начало верного пути". В рамках мероприятия для студентов были проведены различные тренинги, интеллектуальные и развлекательные игры. Победившей команде был вручен кубок. Основной целью мероприятия была поддержка личностного развития и планирования карьеры студентов.

В рамках программы обучения с участием сотрудников Kapital Bank были проведены тренинги по таким темам, как "личностное развитие и навыки работы с коллективом", "ИТ-безопасность", "ваши права в рабочей среде", "планирование карьеры и продвижение по службе".

Выступивший на церемонии открытия проректор БГУ по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью Алиш Агамирзаев рассказал о социальных проектах, реализуемых в университете, и отметил, что совместный проект с Kapital Bank будет полезен для построения карьеры молодежи.

Отметим, что в программе обучения также приняли участие более 100 членов организации "Волонтеры БГУ", студенческого профсоюзного комитета и Студенческой молодежной организации.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.