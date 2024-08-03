Азербайджан привержен проведению COP29 в условиях инклюзивности и прозрачности.

Об этом в интервью ведущему испанскому агентству EFE сообщил исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов, сообщает Day.Az.

Солтанов сказал, что Азербайджан представит на COP29 двухгодичный "Отчет о прозрачности" (Biennial Transparency Report - BTR) и "Национально-определяемый вклад" (ОНВ или NDC), касающиеся усилий страны в отношении мер по сдерживанию изменения климата.

"Азербайджан привержен прозрачным и инклюзивным действиям по борьбе с изменением климата, балансируя между "зеленым" переходом и экономической стабильностью", - отметил он.

За три месяца до начала мероприятия в Баку, Солтанов сообщил, что основной целью председательства Азербайджана на COP29 является установление четкой и амбициозной "Новой коллективной количественной цели" (NCQG) для финансирования мер по борьбе с изменением климата, отвечающей потребностям всех сторон.

NCQG была ранее согласована в 2015 году, но к 2025 году она обновляется с целью оказания поддержки беднейшим странам мира в их усилиях по борьбе с изменением климата.

Солтанов подчеркнул важность "коллективного продвижения по всем направлениям Парижского соглашения об изменении климата", при этом центральное место занимает климатическое финансирование.

По словам Солтанова, идет поиск "политического направления" для преодоления разногласий.

"Мы должны сосредоточиться на дискуссиях на высоком уровне и усилить политическое взаимодействие. Мы ценим время и приверженность наших новых коллег-министров в NCQG, которые поддерживают нас", - сказал Солтанов.

По его словам, "все страны начинают путь по борьбе с изменением климата с разных точек, и требования по декарбонизации, созданию возобновляемой системы и обеспечению справедливого перехода будут различаться в зависимости от национальных обстоятельств".

Солтанов отметил, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) признает роль углеводородов в мировой экономике в своих расчетах температуры и нулевых выбросов углерода.

Оптимистично настроенный по поводу COP29, которая пройдет с 11 по 22 ноября, исполнительный директор данной климатической конференции рассматривает ее как лакмусовую бумажку для глобального сотрудничества и действий по климату.

"Азербайджан не пожалеет усилий для объединения сторон. Мы привержены проведению COP29 в условиях инклюзивности и прозрачности, в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением. Наше видение COP29 - выполнить обещания и достичь результатов, чтобы сохранить целевой показатель в 1,5°C в пределах досягаемости", - сказал он.

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