Баку впервые примет Климатическую неделю

В то время, как Азербайджан готовится принять COP29 в ноябре, Баку готовится к первой Климатической неделе с целью просвещения и мобилизации общества в преддверии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанской операционной компании COP29.

"Бакинская Климатическая неделя, организованная по инициативе лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, будет проходить с понедельника (30 сентября) по пятницу (4 октября). В настоящее время на Бакинской Климатической недели, организованной в рамках сотрудничества с крупнейшим в мире общественным климатическим мероприятием городского уровня - Лондонской Климатической неделей, планируется проведение международных конференций высокого уровня, а также многосторонних местных и общественных мероприятий.

Бакинская Климатическая неделя, которая пройдет на фоне плотного графика председательства COP29, выдвинет на первый план широкомасштабную работу, проводимую городом Баку и Азербайджаном в целом в области борьбы с изменением климата, а также содействие международному сотрудничеству для поддержки климатической деятельности.

Бакинская Климатическая неделя является следующим важным этапом с точки зрения расширения дискуссий, проводимых на государственном уровне для ускорения мер по борьбе с изменением климата в Азербайджане. Климатическая неделя не только привлечет всех, от политических лидеров и руководителей компаний до местного сообщества и молодежи, но и станет образовательной и стимулирующей платформой для решения текущих проблем Азербайджана, связанных с изменением климата, и изучения возможностей, предлагаемых "зеленым" переходом.

"Азербайджан имеет честь принять конференцию COP29 в ноябре этого года, и председательство COP29 стремится сделать это мероприятие успешным, чтобы повысить амбиции и стимулировать деятельность, связанную с изменением климата. Нам известно, что и города, и частный сектор играют ключевую роль в разработке климатических решений и поддержке международной дипломатии. Вот почему я, как лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, и председательство COP29 гордимся тем, что проводим первую Бакинскую Климатическую неделю - неделя, посвященная проблемам изменения климата и устойчивости", - объявив о старте Бакинской Климатической недели, отметила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

Президент COP29 Мухтар Бабаев заявил, что проведение Бакинской Климатической недели в столь важный для Азербайджана год является следующим важным этапом с точки зрения расширения дискуссий, проводимых на государственном уровне с целью ускорения борьбы с изменением климата в стране.

"Азербайджан хочет быть образцом, и для того, чтобы COP29 стимулировал амбиции и деятельность, как развитые, так и развивающиеся страны должны достойно выполнять возложенную на них роль. В преддверии подготовки к встрече стран мира на конференции COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года, такие мероприятия, как Бакинская Климатическая неделя, объединяют всех, от политических лидеров и руководителей компаний до местных сообществ и молодежи, и обеспечивают образовательную и стимулирующую платформу, а мы предлагаем решение текущих проблем Азербайджана, связанных с изменением климата, и продолжаем исследовать возможности. В соответствии со стратегической концепцией Азербайджана, Баку также продолжает исследования и внедрение технологий возобновляемых источников энергии. Кроме того, это позитивная инициатива по объединению людей для повышения осведомленности о преимуществах "зеленого" перехода как на местном, так и на международном уровнях. Мы надеемся, что Бакинская Климатическая неделя станет не только большим шагом к COP29, но и наглядно продемонстрирует нашу решимость мобилизовать действия по изменению климата в обществе", - подчеркнул он.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов упомянул, что организация и проведение такого масштабного и высокопрофильного мероприятия в Азербайджане в столь важном году - большая честь.

"Мы продолжаем подготовительные работы по организации конференции COP29 в качестве одного из мероприятий мирового уровня в соответствии с графиком. Город Баку уже имеет опыт проведения глобальных конференций, а это значит, что Бакинская Климатическая неделя станет новым продолжением этой традиции. Места, предназначенные для первого мероприятия Бакинской Климатической недели, были выбраны с целью подчеркнуть богатое культурное наследие Баку и одновременно рассказать историю древнего города и страны, находящейся в переходном периоде", - добавил он.

Основатель и председатель Лондонской Климатической недели Ник Мабей, награжденный Орденом Британской империи (OBE) за свои усилия в области изменения климата и поддержку председательства в COP26 (BB), а также связи с сотрудничеством между Лондонской и Бакинской Климатическими неделями, сказал что он был рад приветствовать лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 и ее команду на Климатической неделе в Лондоне с 22 по 30 июня 2024 года.

"Эта уникальная модель, мобилизующая все слои общества в Лондоне, стимулировала проведение аналогичных недель в таких городах, как Окленд, Сидней и Дублин, а сейчас для нас большая честь работать над этим проектом в Баку", - подчеркнул он.

Программный директор Бакинской Климатической недели Малини Мехри отметил, что мировая общественность увидит, что Баку - город необычайной красоты, который сыграет важную роль в истории "зеленого" перехода.

"Мы очень рады провести первое мероприятие Бакинской Климатической недели вместе с лидером высокого уровня ООН по климату на COP29, председательством COP29, городом Баку, ключевыми заинтересованными сторонами и местными сообществами. Это будет знаменательное событие для партнерства с Баку накануне COP29", - добавил он.

Основными темами мероприятия в этом году будут "энергетический переход", "города/урбанизированная среда", "безопасность воды", "продовольствие и сельское хозяйство", "предприятия малого и среднего бизнеса" и "зеленые навыки".

В первой половине Бакинской Климатической недели в мероприятии примут участие представители государственных структур, научных кругов и частного сектора, а во второй половине будут организованы художественные и культурные мероприятия.

Подробная информация о Бакинской Климатической неделе будет размещена в ближайшее время на сайте www.bakuclimateactionweek.az.