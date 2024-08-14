Американские бизнесмены активно стремятся на рынок Узбекистана

Американские компании регулярно обращаются к Государственному департаменту США в поисках возможностей для поставок своих товаров на рынки Узбекистана.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявил пресс-секретарь Госдепартамента.

"Наша продукция также требует проверки и сертификации для импорта в Узбекистан, поэтому ускорение этого процесса помогло бы американской сельскохозяйственной и животноводческой продукции достичь узбекских потребителей. Американские поставщики технологий, промышленного оборудования и промышленных товаров также активно участвуют в торгах по государственным закупкам, а также работают с партнерами в Узбекистане", - сказали в ведомстве.

По словам пресс-секретаря, США привержены оказанию помощи Узбекистану в реализации объявленной программы реформ, в том числе в экономических вопросах. Недавние экономические реформы значительно улучшили инвестиционный климат, и дальнейшие реформы приведут к увеличению инвестиций и технического опыта в Узбекистане.

"В целом, мы приветствуем и поощряем многосторонние усилия в поддержку региональных связей из Центральной Азии и Южного Кавказа на запад, в Европу. Такие усилия способствуют созданию более безопасного, жизнеспособного и процветающего региона", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что посредством региональной торговой деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в Центральной Азии США содействуют росту торговли, предпринимательства, электронной коммерции и конкурентоспособности частного сектора в странах региона и между ними.

"В рамках Партнерства по глобальной инфраструктуре США в настоящее время оценивают потенциальные области для инвестиций в инфраструктуру, где они могли бы оказать консультативную техническую помощь по проектам, подготовку проектов и финансирование для развития стратегических проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута", - добавил представитель.

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