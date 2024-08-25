Азербайджан как "окно" БРИКС на Запад

С точки зрения БРИКС есть только две страны, для которых наиболее применительно слово "стабильность". Это - Китай и Азербайджан. Если страны БРИКС нацелены на рывок в отношениях со странами Запада, то наиболее верной площадкой для этого является Азербайджан, обладающий сильной экономикой и высоким уровнем отношений со многими государствами мира.

Как сообщает Day.Az, данную мысль в эфире канала CGTN высказал доцент анкарского Университета "Хаджи Байрам Вели" Левент Эрсин Ораллы.

По его словам, Азербайджан имеет все возможности для того, чтобы стать ключевым игроком в связях БРИКС с Западом и роль Баку в этом плане будет лишь возрастать.

Эксперт подчеркнул, что современный Азербайджан - государство-победитель, восстановившее свою территориальную целостность и суверенитет. "Азербайджан - страна, которая вновь налаживает диалог с Ираном, обладает харизматичным лидером, принимающим в гостях Президента России Владимира Путина", - констатировал Ораллы.

Эксперт привлек внимание к ситуации в странах-членах БРИКС. "Тегеран и Москва имеют серьезные отношения с Западом, которые вряд ли будут урегулированы в ближайшей перспективе. Имеют место проблемы во внутренней политике Египта и ОАЭ, сохраняются разногласия Эфиопии с Сомали. Поэтому именно Азербайджан - единственное "окно" БРИКС в Западный мир", - полагает доцент Университета Хаджи Байрам Вели".

Он напомнил, что в основе идеи создания БРИКС в 2006 году лежал вызов миропорядку, основанному на гегемонии Запада. "Современный БРИКС - это экономическая модель, объединяющая уже девять государств, контролирующая 2/3 мировой торговли. Заявляя о готовности стать в один ряд с государствами БРИКС, Азербайджан тем самым преследует цели, намного более существенные, нежели восстановление освобожденных от армянской оккупации земель. Баку показывает решимость противостоять империализму Запада и поддержать идею многополярного мира", - сказал турецкий эксперт.

По его мнению, подавая заявку в БРИКС, Азербайджан дал понять, что экономическая модель дальнейшего развития республики будет учитывать вектор этой организации.

Доцент анкарского университета выразив уверенность в том, что заявка Баку на вступление в БРИКС станет примером и толчком для аналогичных шагов со стороны других стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Касаясь вероятности вхождения Турции в БРИКС, эксперт отметил, что Анкаре будет сложнее войти в подобное объединение в виду наличия тесных интеграционных связей и таможенных соглашений с Европейским союзом (ЕС) и другими странами Запада.

"Турция придерживается определенных стандартов ЕС. При этом турецких экспорт основан на операциях в долларах и евро. Опять же, одним из самых крупных рынков для Турции остается Германия. До тех пор, пока турецкие экспортеры будут делать ставку на западные рынки, изменение экономического вектора Анкары представляется сложным", - указал он.

Ораллы назвал БРИКС "серьезным выбором", для ставки на который необходимо наличие "подобного ЕС, сильного единого рынка, чего пока нет". "До тех пор, пока у Анкары не появится представление о наличии сильного рынка, и возможности для привлечения новых крупных иностранных инвестиций, наша страна не будет стремиться к членству в организации. Это осознают и члены БРИКС", - считает Ораллы.

При этом он не исключил, что процессы в среднесрочной перспективе могут сказаться на позиции Анкары по данному вопросу.

Возвращаясь к теме заявки Азербайджана в БРИКС, эксперт отметил, что эта площадка несет в себе также потенциал урегулирования разногласий между странами-участницами. "К примеру, в БРИКС входит Иран. Принятие Азербайджана может способствовать экономическому сближению двух стран, и устранению на определенном этапе политических преград", - считает турецкий эксперт, приведя в пример ЕС, где путь к решению межгосударственных проблем пролег через экономическое сотрудничество.

По словам Ораллы, вызовы 21-го века серьезно отличаются от проблем предыдущего столетия. "Если в 20-м веке государства стремились к прочным союзам в оборонной и военной сферах, то сегодня они делают ставку на экономику. 21-й век - период, когда экономическое развитие становится все более сложным и государства уже не могут уйти от проблемы натиска гегемонии Запада", - констатировал он.

Доцент анкарского университета высказал мнение, что если государства БРИКС смогут обеспечить экономическую независимость, либо будут чувствовать себя в безопасности в рамках экономической площадки организации, то на глобальном уровне сформируется новая архитектура безопасности. "И ШОС и БРИКС - важные альтернативы, которые должна учитывать Турция", - резюмировал он.