И эту страну граждане Азербайджана смогут посещать без визы

С сегодняшнего дня официально вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко.

Как сообщает в среду Day.Az, граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней при условии, что их паспорт действителен не менее 180 дней с даты въезда в страну.

Точно так же граждане Марокко смогут воспользоваться безвизовыми привилегиями при посещении Азербайджана.

Отметим, что 4 мая этого года между двумя странами было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".

Это соглашение было ратифицировано 15 июля.

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