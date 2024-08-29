Создано Агентство автомобильного транспорта Нахчывана

29 августа заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал указ о мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно указу при министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики создано юридическое лицо публичного права "Агентство автомобильного транспорта Нахчывана" и утвержден его устав.

Агентство будет осуществлять регулирование в области автомобильного транспорта в Нахчыванской Автономной Республике, обеспечение потребности в перевозках автомобильным транспортом и других услугах автомобильного транспорта, контроль за соблюдением правил и требований к пассажирским и грузовым перевозкам внутри Автономной Республики, а также положений нормативных правовых актов Азербайджанской Республики и международных договоров в этой области.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики утвердит описание служебной формы одежды сотрудников Агентства, выполняющих контрольные функции, знаков отличия и порядок их ношения, а также в двухмесячный срок подготовит и представит председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики предложения по приведению актов председателя Верховного Меджлиса в соответствие с этим указом.

Министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики решит другие вопросы, вытекающие из указа.

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