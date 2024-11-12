COP29 - подходящее место для обсуждения изменения климата

COP29 - подходящее место для обсуждения вопросов, связанных с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что первый день конференции завершился успешно.

"Мы видим высокий уровень интереса и решимости в COP29. Это подходящее место для мировых лидеров, чтобы высказать свое мнение. Мы также предпримем серьезные шаги по сбору средств по потерям и убыткам", - добавил Я.Рафиев.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.