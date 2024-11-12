Таджикистан планирует полностью перейти на "зеленую" экономику к 2037 году

Таджикистан стремится к 2037 году стать "зеленой" страной, полностью полагаясь на возобновляемые источники энергии к 2032 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Эмомали Рахмон, выступая на саммите COP29 в Баку.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что страна уже вырабатывает 98% своей электроэнергии за счет гидроэнергетики, что позиционирует Таджикистан как страну с низким уровнем выбросов углекислого газа. Таджикистан занимает 130-е место в мире по выбросам углекислого газа.

Глава государства подчеркнул важную взаимосвязь между проблемами воды и климата, обратив внимание на вызывающие тревогу темпы таяния ледников, вызванные изменением климата. "Мы должны уделять особое внимание ускоренному таянию ледников", - заявил он, отметив важную роль ледников в обеспечении региона водой. В качестве важного шага Таджикистан выступил инициатором принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющей 2025 год "Годом сохранения ледников", что с тех пор привело к созданию международного целевого фонда по охране ледников при Организации Объединенных Наций. "Таджикистан внес свой вклад в этот фонд и призывает всех партнеров поддержать эту инициативу", - сказал Эмомали Рахмон.

Таджикистан также планирует провести в Душанбе в мае 2025 года международную конференцию высокого уровня по сохранению ледников, что, по мнению Эмомали Рахмона, имеет важное значение для укрепления глобального сотрудничества. Наряду с Францией, Таджикистан успешно выступал за то, чтобы ООН объявила 2025-2034 годы "Десятилетием действий в области криосферных наук", способствуя проведению исследований замерзших водных объектов, имеющих решающее значение для стабильности климата.

Президент также затронул вопросы, касающиеся Каспийского моря, которое сталкивается со значительными экологическими угрозами. "Спасение крупнейшего озера в мире является предметом общей озабоченности и требует долгосрочного международного сотрудничества", - отметил он, призвав к совместным усилиям по защите Каспийского моря для будущих поколений.