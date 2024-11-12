Председательство COP29 призывает установить цели по снижению выбросов метана из органических отходов

Мы призываем страны установить цели по сокращению выбросов метана в секторе органических отходов как часть их национальных планов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.

"С тех пор, как была запущена глобальная инициатива по метану, выбросы метана продолжали расти. Мы движемся в неправильном направлении. Для сокращения выбросов нам необходимо разрабатывать и внедрять детализированные и выполнимые планы. NDC предоставляет нам важную возможность для этого. Для достижения наших глобальных целей мы должны обратить внимание на все основные источники выбросов метана: это ископаемое топливо, сельское хозяйство и органические отходы. Как правительства, так и частный сектор обязаны действовать. В прошлом году на COP28 мы наблюдали значительный прогресс в отношении метана от ископаемого топлива. Более 50 компаний, включая SOCAR, подписали Хартию по декарбонизации нефти и газа, обязавшись сократить выбросы метана почти до нуля", - сказал он.

М.Бабаев отметил, что в том году мы сосредоточились на сокращении выбросов метана от органических отходов.

"Это растущая проблема, требующая срочных действий. В 2022 году пищевые отходы составили до 10 процентов мировых выбросов парниковых газов. Это имеет значительные издержки для экономик, здоровья людей и окружающей среды. Мы призываем страны установить цели по сокращению выбросов метана в секторе органических отходов как часть их национальных планов", - подчеркнул он.