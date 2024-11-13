COP for Hope: Правительства Азербайджана и Индонезии полны решимости смягчить последствия изменения климата

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Правительства Азербайджана и Индонезии полны решимости смягчить последствия изменения климата. Об этом сказал Trend соучредитель индонезийской партии "Гериндра", политик, бизнесмен Хашим Джоджохадикусум, передает Day.Az.

Он отметил, что переговоры по борьбе с изменением климата все еще продолжаются.

"Считаю, что переговоры идут хорошо, но итог еще не подведен. В переговорах участвуют представители разных стран и разных организаций. Одна из программ связана с тем, что в ближайшие годы наше правительство начнет массовую лесную программу. Эта программа будет охватывать более 12 миллионов гектаров деградированных лесных массивов. Азербайджан и Индонезия являются странами-производителями ископаемого топлива. Оба правительства полны решимости смягчить последствия изменения климата", - подчеркнул Хашим Джоджохадикусум.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.