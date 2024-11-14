В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему бизнеса, инвестиций и филантропии

В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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