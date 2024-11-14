Азербайджан ожидает ощутимые результаты в привлечении прямых иностранных инвестиций

Я уверен, что мы увидим ощутимые результаты в привлечении прямых иностранных инвестиций в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной дискуссии на тему "Климатическая платформа COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии".

"Как вы знаете, Азербайджан выбрал новый путь привлечения инвестиций в страну - прямые иностранные инвестиции (ПИИ). И, конечно, как AZPROMO, мы играем ключевую роль в этом процессе. У нас есть стратегия развития нашей страны до 2030 года. Одним из основных столпов стратегии является переход страны на более зеленую и возобновляемую энергетику и привлечение все большего количества ПИИ в эту сферу", - отметил Абдуллаев.

Он также добавил, что в последние годы наблюдается жесткая конкуренция между агентствами по привлечению инвестиций со всего мира за "зеленые" ПИИ, но, несмотря на это, AZPROMO продолжает работать над созданием оптимальных условий для иностранных компаний.

"Я уже говорил о крупных компаниях, которые представлены в Азербайджане. Мы видим большой потенциал, и я очень рад видеть азербайджанские компании, некоторые из которых были приглашены на COP29, а другие проявили собственный интерес участвовать в этом процессе", - отметил Ю.Абдуллаев.

Кроме того, Абдуллаев подчеркнул важность роли AZPROMO как фасилитатора между компаниями, многонациональными развивающимися банками и финансовыми учреждениями, что, по его словам, является одной из ключевых задач агентства.

"Как соорганизаторы этого мероприятия, мы проанализировали компании, которые приехали на COP29, и применяем индивидуальный подход к этим компаниям", - заключил он.