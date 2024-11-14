ЕИБ запустит Глобальную инициативу по "зеленым" облигациям

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) при поддержке других европейских финансовых агентств развития, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской комиссии запустит Глобальную инициативу по "зеленым" облигациям.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент ЕИБ Амбруа Файоль (Ambroise Fayolle) в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности".

"ЕИБ при поддержке других европейских финансовых агентств развития, ЕБРР и Европейской комиссии, запустит Глобальную инициативу по "зеленым" облигациям, так как "зеленые" облигации не часто выпускаются в развивающихся странах. Многие развивающиеся страны до сих пор не выпустили ни одной "зеленой" облигации, и мы хотим это изменить, так как проекты, которые могли бы быть профинансированы через зелёные облигации, существуют. Кроме того, мы создали фонд, в котором будет один миллиард евро капитала от государственных учреждений и два миллиарда старших облигаций, которые будут подписаны частными инвесторами. Это позволит фонду выпускать "зеленые" облигации, которые, как мы надеемся, помогут профинансировать до 20 миллиардов евро на проекты в тех странах, где мы пока не видели значительного развития в этой сфере", - сказал он.