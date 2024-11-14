COP for Hope: Наряду с Азербайджаном, будет проводиться совместная работа со всеми сторонами над преодолением изменения климата

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Он сказал Trend, что США будут работать вместе со всеми сторонами, включая Азербайджан, над преодолением изменения климата, передает Day.Az.

Инсли отметил, что ему очень понравился Баку и он завел здесь новых друзей.

"На встрече в Баку мы заслушали 15 человек. Они говорили о том, что они делают для преодоления изменения климата. Их речи оказались очень вдохновляющими, и мы отметили, что должны бороться с этой проблемой вместе.

Я представляю штат Вашингтон, и мы полностью вовлечены в борьбу с изменением климата. Мы будем работать над этой проблемой вместе со всеми сторонами, включая Азербайджан", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.