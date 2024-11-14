Подписан исторический план по охране окружающей среды и устойчивому развитию

Организация тюркских государств (ОТГ) на уровне министров подписала совместный план действий в области окружающей среды и устойчивого развития.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщили Trend в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что первая встреча министров окружающей среды и экологии стран-членов ОТГ в рамках COP29 завершилась подписанием "Министерской декларации".

"В продолжение "Карабахской декларации", подписанной на Саммите глав государств ОТГ в Шуше в июле 2024 года, страны-члены ОТГ подтвердили на уровне министров намерение усилить сотрудничество в направлении решения совместных экологических проблем и обеспечения устойчивого развития.

На встрече состоялся обмен мнениями по достижению решения совместных вызовов в области окружающей среды, подчеркнута значимость важных шагов, способствующих устойчивому развитию, важность совместного подхода к решению региональных и международных экологических проблем.

В то же время страны-члены ОТГ определили совместную позицию и перспективы по созданию совместного плана действий.

Стороны выразили намерение продолжать активное сотрудничество во имя устойчивого и стабильного будущего.

Подписание в Баку "Министерской декларации" о совместной деятельности ОТГ в направлении решения планетарных вызовов и инициатив, озвученных на COP29 в области окружающей среды и устойчивого развития, еще больше укрепляет лидерство принимающего COP29 Азербайджана на международном и региональном уровнях.

Во встрече, состоявшейся в рамках COP29, приняли участие министры экологии и природных ресурсов стран-членов ОТГ - Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генеральный секретарь ОТГ", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.