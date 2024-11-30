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Какой объем газа был поставлен через TANAP в Турцию и по трубопроводу TAP? - ЦИФРЫ

Стал известен объем газа, транспортируемого через TANAP в Турцию и трубопровод TAP. Об этом отмечается в аккаунте Министерства энергетики Азербайджана в социальной сети X, сообщает Day.Az. "Сегодня исполняется 5 лет с момента открытия части Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), который соединяется с Европой.