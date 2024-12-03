Мухтар Бабаев о значительном прогрессе, достигнутом на COP29

На COP29 в Баку был достигнут важный прогресс в решении проблем деградации земель, опустынивания и засухи.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на Министрском диалоге по финансированию на тему "Мобилизация государственного и частного финансирования для восстановления земель и повышения устойчивости к засухе" в рамках COP-16 в Эр-Рияде.

"Согласно данным Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, деградация земель, опустынивание и засухи ежегодно наносят мировой экономике ущерб на сумму около 10 триллионов долларов. Эти проблемы затрагивают экосистемы, продовольственную безопасность и благополучие сообществ.

На COP29 в Баку мы добились значительных успехов в решении этих вызовов. Одним из ключевых достижений стало введение в действие Фонда потерь и ущерба. Этот фонд окажет жизненно важную финансовую поддержку странам, наиболее пострадавшим от климатических изменений, включая засухи. Это важнейший шаг вперед в решении проблемы климатических потерь и ущерба, который поможет уязвимым сообществам справиться с последствиями деградации земель", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что еще одним крупным достижением COP29 стало историческое соглашение о новой цели по климатическому финансированию для поддержки наиболее уязвимых к изменениям климата стран. В рамках этого соглашения финансирование развивающихся стран будет увеличено втрое: с 100 миллиардов долларов ежегодно до 300 миллиардов долларов к 2035 году, с мобилизацией 1,3 триллиона долларов ежегодно за счет государственных и частных источников.

"Это важнейший этап для наращивания усилий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухам. Мы должны признать, что восстановление земель требует долгосрочных инвестиций. Эти проекты не всегда приносят мгновенные результаты, но в долгосрочной перспективе их преимущества для экосистем и сообществ огромны", - отметил министр.

Бабаев также сообщил, что на COP29 была запущена Бакинская климатическая инициатива Harmonia.

"Эта инициатива направлена на поддержку сельских сообществ, женщин и молодежи. Основная цель - развитие климатически устойчивого сельского хозяйства через усиление сотрудничества между многосторонними и национальными банками развития. Инициатива нацелена на устранение дефицита финансирования и поддержку фермеров в адаптации к изменяющемуся климату за счет предотвращения эрозии почв и продвижения устойчивых методов ведения сельского хозяйства", - сказал он.

Министр также отметил, что важным достижением COP29 стала полная имплементация статьи 6 Парижского соглашения.

"Это откроет доступ к международным углеродным рынкам, которые могут предложить новые финансовые возможности для восстановления земель и лесного хозяйства, привлекая государственные и частные инвестиции. Для раскрытия полного потенциала этого финансового механизма необходимо устранить ключевые барьеры. Создание благоприятных условий для участия частного сектора с помощью политики, регулирования и финансовых стимулов крайне важно. Государственное финансирование, включая гранты, субсидии и налоговые льготы, может способствовать запуску долгосрочных проектов по восстановлению земель, которые принесут как экологическую, так и социальную пользу. Вместе мы можем трансформировать финансовую систему, чтобы поддержать восстановление наших земель и обеспечить устойчивое и устойчивое будущее для всех", - заключил Бабаев.