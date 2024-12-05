Поставки азербайджанского газа в Словакию принесут экономические дивиденды

Начало поставок газа Азербайджаном в Словакию является важным событием, еще больше укрепляющим позиции нашей страны на международном энергетическом рынке. Поставки газа в Словакию важны с точки зрения энергетической безопасности Азербайджана и укрепления стратегических связей со странами Европы. Это также создает для Азербайджана возможность диверсификации экспорта газа и выхода на новые рынки, что способствует устойчивому развитию экономики. Растущая роль SOCAR на международном рынке газа важна с точки зрения долгосрочных экономических выгод для энергетического сектора Азербайджана и повышения энергетической безопасности в Европе.

Отметим, что с этого месяца Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставки газа компании SPP, крупнейшему государственному поставщику энергии в Словакии.

Поставки газа в Словакию осуществляются в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING). В мае этого года исполнительный директор Словацкой газовой и нефтяной ассоциации (Slovak Gas and Oil Association, SGOA) Рихард Квасневски заявил, что в рамках инициативы STRİNG поставки азербайджанского газа в Европу на начальном этапе могут составить 5 миллиардов кубометров в год.

В рамках этой инициативы 25 апреля 2023 года в Софии был подписан Меморандум о взаимопонимании между Болгарией ("Булгартрансгаз"), Румынией ("Трансгаз"), Венгрией (FGSZ), Словакией ("Eustream"), а также Азербайджанской государственной нефтяной компанией.

Общий объем газа, потребляемого в Словакии, в прошлом году составил 45, 537 тераватт-часов (4,23 млрд кубометров).

В связи с этим эксперт-экономист Эльдениз Амиров сказал Trend, что начало поставок газа Азербайджаном в Словакию принесет дивиденды обеим странам, передает Day.Az.

"Это может проявляться в политическом, экономическом и других аспектах. Газоснабжение очень важно для энергетической безопасности Словакии, Европы. Проблемы, возникшие с энергетической безопасностью Европы после российско-украинского конфликта, сделали этот потенциал Азербайджана еще более актуальным. Сегодня роль нашей страны в диверсификации альтернативных источников энергии европейских стран огромна. В то же время экспорт газа укрепляет связи Азербайджана в международной торговле, повышает позиции страны на энергетическом рынке и способствует финансовому потоку в нашу страну. Однозначно, эти поставки газа обеспечивают дальнейшее расширение инфраструктурных проектов в стране и делают ее более устойчивой в этом секторе", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что благодаря поставкам газа SOCAR продолжает диверсифицировать свои экспортные направления. Таким образом, Словакия стала двенадцатой страной, получившей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.