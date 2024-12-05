Азербайджан и ОЭСР обсудили инициативы для улучшения инвестиционного климата

Представители Центрального банка Азербайджана, Азербайджанского инвестиционного холдинга и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили ключевые инициативы по улучшению инвестиционного климата в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в своем посте в социальной сети Х.

Как указано в публикации, на встрече стороны обменялись мнениями по результатам анализа "Обзор корпоративного управления Азербайджанского инвестиционного холдинга и его портфеля предприятий". Также обсуждались актуальные тенденции на финансовых рынках, важнейшие инициативы по улучшению инвестиционного климата и перспективы дальнейшего сотрудничества.

ОЭСР, основанная в 1961 году, является международной организацией, которая стремится продвигать экономическое и социальное благосостояние людей по всему миру. Организация предоставляет правительствам платформу для обмена опытом и поиска решений для решения общих проблем, с акцентом на вопросы экономического роста, финансовой стабильности, торговли, образования, окружающей среды и инноваций.

ОЭСР собирает данные, проводит аналитические исследования и разрабатывает рекомендации и руководящие принципы для дальнейших действий в этих областях.