2024 год ознаменовался углублением очередного этапа перехода к новой мировой экономической системе и новому технологическому укладу. Однако, несмотря на негативное влияние всех этих эффектов на мировую экономику, наблюдается наличие адаптивных механизмов против указанных процессов в основных макроэкономических показателях Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист Аслан Азимзаде.

По его словам, хотя в ведущих странах мира наблюдается серьезная волатильность основных экономических показателей, в Азербайджане отмечен рост большинства основных экономических показателей.

"Самый главный из них - ВВП. Так, объем внутреннего валового продукта за январь-ноябрь текущего года составил 113,3 миллиарда манатов, что на 4,1 процента больше, чем в прошлом году. Для сравнения хотелось бы отметить, что в развитых странах диапазон между этими показателями обычно колеблется в пределах 3 процентов. Согласно показателям Всемирного Банка, в прошлом году темпы роста мирового ВВП составили 2,8 процента, так что можно констатировать, что темпы роста ВВП Азербайджана в этом году превысили темпы роста мирового ВВП за 2023 год. При этом следует отметить, что по сравнению с январем-ноябрем 2023 года производство добавленной стоимости в ненефтегазовом секторе выросло на 6,4 процента. Для сравнения отметим, что в прошлые годы этот показатель составлял 3,2 процента", - сказал экономист.

Благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева прогрессивная социальная политика, проводимая в стране в последние 6 лет, ярко проявляется в макроэкономических показателях текущего года, отметил наш собеседник. Так, за указанный период номинальные доходы населения составили 74670,8 миллиона манатов, что на 6,3 процента больше, чем в прошлом году. При этом номинальные доходы на душу населения увеличились по сравнению с прошлым годом на 5,8 процента. Социальное благосостояние населения возросло в результате сформированной в нашей стране эффективной социальной политики, основным направлением которой является обеспечение устойчивого развития мер активной занятости, подчеркнул Азимзаде.

"По предварительным данным, на 1 декабря 2024 года численность экономически активного населения составила 5310,2 тыс. человек, из них трудоустроено 5027,6 тыс. человек, что является очень важным показателем. В результате активной политики занятости, увеличение численности занятого населения создает синергетический эффект и влияет на стимулирование потребления и защиту внутреннего рынка", - сказал наш собеседник.

Важным направлением, по словам экономиста, является инвестиционное кредитование экономики. По данным на 1 ноября текущего года, кредитные вложения в экономику составили 28779,2 миллиона манатов, что на 24,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Если посмотреть на распределение кредитных вложений по времени, то можно увидеть, что по сравнению с прошлым годом краткосрочные кредитные вложения увеличились на 19 процентов, а долгосрочные - на 25,1 процента. В целом, следует отметить, что стабильные тенденции роста основных макроэкономических показателей Азербайджана в период турбулентности мировой экономики доказывают эффективность социально-экономической политики в стране", - резюмировал Аслан Азимзаде.

Лейла Таривердиева