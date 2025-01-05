Швейцарский банк обвинен в тесных связях с нацистами

Согласно недавно рассекреченным документам, швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее.

Как сообщает издание Wall Street Journal, в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал расследование связей банка с нацистами, однако вскоре был отстранен Credit Suisse, который посчитал, что он "переступил черту". Позднее Барофски был восстановлен в должности и продолжил работу, передает Day.Az.

Результаты расследования выявили десятки физических и юридических лиц, связанных с нацистскими преступлениями, в том числе 13 известных нацистов и их соратников.

Как подчеркивает издание, новое расследование показало, что банк скрывал свою роль, не всегда раскрывая всю информацию о своих связях с нацистским режимом.