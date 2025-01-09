SOCAR будет поставлять топливо в крупнейший аэропорт Турции

Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, будет поставлять 700 тыс. тонн авиационного топлива ежегодно для Стамбульского аэропорта в период с 2025 по 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу SOCAR Turkiye, это стратегическое партнерство будет способствовать дальнейшему развитию авиационной отрасли.

Прогнозируется, что в 2025 году общий спрос Стамбульского аэропорта на авиатопливо превысит 3 млн тонн, из которых 700 тыс. тонн (23,3%) поставит НПЗ STAR, а 1,8 млн тонн (60%) - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş).

С января по октябрь 2024 года НПЗ STAR произвел 838,6 тыс. тонн керосина для реактивных двигателей, из которых значительная часть будет поставлена в Стамбульский аэропорт. На нефтеперерабатывающих заводах Турции в этом периоде было произведено 4 802,5 тыс. тонн керосина, и доля STAR на рынке авиатоплива Турции составляет 17,5%.

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