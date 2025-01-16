Утвержден верхний предел платы за оценку по исполнительным документам

В Азербайджане утвержден "Верхний предел платы за услуги по оценке, проводимой на основании исполнительных документов".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, сумма платы за услугу по оценке, проведенной на основании исполнительных документов не должна превышать 6 000 манатов.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона заказника "Дашалты".