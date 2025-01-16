https://news.day.az/economy/1723315.html Утвержден верхний предел платы за оценку по исполнительным документам В Азербайджане утвержден "Верхний предел платы за услуги по оценке, проводимой на основании исполнительных документов". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Утвержден верхний предел платы за оценку по исполнительным документам
В Азербайджане утвержден "Верхний предел платы за услуги по оценке, проводимой на основании исполнительных документов".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, сумма платы за услугу по оценке, проведенной на основании исполнительных документов не должна превышать 6 000 манатов.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона заказника "Дашалты".
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