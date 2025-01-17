Представители китайской компании Dongfang Electronics Corporation посетили город Шуша

Представители компании Dongfang Electronics Corporation Китайской Народной Республики посетили город Шуша с целью ознакомления с работами по реконструкции и восстановлению, проводимыми ОАО "Азеришыг" на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az, в поездке приняла участие делегация из 9 человек, в состав которой вошли заместитель генерального директора корпорации Шитан Цао, директор филиала по Центральной Азии Вэй Лю, советник генерального менеджера Дмитрий Жаровский и другие официальные лица, а также представители ОАО "Азеришыг".

Гостям, прибывшим в Шушинский центр цифрового управления электросетями, была предоставлена подробная информация о работах по реконструкции, которые были проведены в короткие сроки благодаря поддержке государства Азербайджана. В ходе визита между сторонами состоялся обмен опытом в области построения электрического хозяйства в соответствии с современными стандартами и нового сотрудничества.

Затем гости ознакомились с городом Шуша.

Dongfang Electronics Corporation - известная в мире китайская энергетическая компания, действующая более чем в 50 странах. Компания обладает полной промышленной цепочкой и решениями для систем распределения и передачи электроэнергии, а также имеет богатый опыт в реконструкции и строительстве "умных электросетей", развитии и внедрении электрических систем SCADA, развитии "зеленой" энергии и строительстве "зеленых" энергетических объектов.

Отметим, что в рамках мероприятия COP29, проведенного в Баку, ОАО "Азеришыг" провело переговоры о расширении взаимосвязей и сотрудничества с китайской компанией Dongfang Electronics. В рамках продолжающегося сотрудничества 5 декабря 2024 года руководящий состав ОАО "Азеришыг" провело встречу с целью получения информации об инновационных технологиях, продуктах и международных проектах компании Dongfang Electronics, расположенной в китайском городе Яньтай.

Компания Dongfang Electronics, имея большой опыт в области создания и управления системами "умных сетей", реализовала успешные проекты во многих странах. Кроме того, компания Dongfang Electronics, обладающая большим опытом в сфере создания и управления системами "умная сеть", реализовала успешные проекты в этом направлении во многих странах. Кроме того, компания специализируется на производстве солнечных панелей, систем хранения энергии и инструментов управления на основе SCADA. Применение этих систем позволяет экономить потребление энергии. К примеру, успешно реализованы проекты энергетического депо в Украине и солнечных панелей мощностью 22 мегаватта в провинции Шаньдун.

В ходе визита было проведено ознакомление с производственными предприятиями компании Dongfang Electronics. Здесь были продемонстрированы трансформаторы с треугольными аморфными сердечниками, высокоточные счетчики и оснащенные камерами коробки для счетчиков. Смарт-счетчики привлекли особое внимание, поскольку они оснащены современными протоколами связи (RS, GPRS, PLC) и предлагают функцию одновременно счетчиков газа, воды и электроэнергии.

В продолжение сотрудничества руководство Dongfang Electronics Corporation посетило Баку.

В рамках визита, охватывающего даты с 13 по 19 января, делегация в составе заместитель генерального директора корпорации Шитан Цао, директор центральноазиатского филиала Лю Вэй, советник главного менеджера Дмитрий Жаровский и других официальных лиц встретилась с руководством ОАО "Азеришыг". Данное сотрудничество нацелено на обмен инновациями и опытом между сторонами.

Визит делегации Dongfang Electronics Corporation в Азербайджан завершится 19 января.