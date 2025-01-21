Стало известно, когда ЦБ примет решение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 января объявит очередное решение по параметрам процентного коридора.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что ЦБА 18 декабря 2024 года принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента.

Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.