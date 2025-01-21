Микаил Джаббаров рассказал о вкладе Азербайджана в обеспечение глобальной энергобезопасности

В рамках участия в сессии "Круг лидеров: Финансирование энергетического перехода - новый горизонт" был представлен вклад Азербайджана в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы провели ценные обсуждения ключевых возможностей и вызовов для успешной энергетической трансформации, а также вопросов финансирования энергетического перехода. Кроме того, мы обменялись мнениями об активных инициативах Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности и надежного энергоснабжения как доверенного партнера, приверженности справедливому подходу, продвижении стратегии перехода к "зеленой" энергии и достигнутых результатах на COP29, который был проведен в Азербайджане", - говорится в публикации.

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