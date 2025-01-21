https://news.day.az/economy/1724450.html Подписан Меморандум между Бакинской инициативной группой и организацией Ka Ubuntu острова Реюньон - ФОТО Подписан Меморандум между Бакинской инициативной группой и организацией Ka Ubuntu острова Реюньон.
Подписан Меморандум между Бакинской инициативной группой и организацией Ka Ubuntu острова Реюньон - ФОТО
Подписан Меморандум между Бакинской инициативной группой и организацией Ka Ubuntu острова Реюньон.
Как сообщает во вторник Day.Az, меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и председатель движения Ka Ubuntu Ромаин Катамбара на международной конференции на тему "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", проходящей в Баку.
Было отмечено, что меморандум предполагает практическое сотрудничество.
Напомним, что Реюньон является 11-м регионом, с которым сотрудничает Бакинская инциативная группа.
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