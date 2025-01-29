Азербайджан и Турция усиливают экономическое партнерство

Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации в официальном аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"В рамках визита в Анкару состоялась встреча с министром торговли Турции, моим коллегой Омаром Болатом. Мы обсудили возможности для достижения общих целей по укреплению азербайджано-турецкого экономического партнерства, увеличению торгового оборота, активной поддержке связей между бизнес-единицами и стимулированию инвестиций. Выражаю благодарность за искреннее гостеприимство", - говорится в публикации министра.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялась II трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.