Названы объемы бизнес-кредитов в сфере сельского хозяйства за прошлый год

По состоянию на конец прошлого года, объем бизнес-кредитов, выданных банками в Азербайджане в сфере сельского хозяйства, достиг 1 миллиарда 786 миллионов манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке.

Согласно информации, этот показатель на 263,1 миллиона манатов или на 17,3% больше, чем в конце предыдущего года. Так, на конец 2023 года объем выданных банками в Азербайджане бизнес-кредитов в сфере сельского хозяйства составил 1 миллиард 523 миллиона манатов.

Отметим, что в указанный период объем портфеля по бизнес-кредитам банков, действующих в Азербайджане, составил 14 миллиардов 787 миллионов манатов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 17,2% или на 2 млрд 170 млн манатов.