Долларизация по вкладам населения выросла

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в декабре 2024 года выросли на 13,24 процента - до 14,661 миллиарда манатов (в аналогичном периоде прошлого года - 12,947 миллиарда манатов).

Как сообщает Day.Az, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем вкладов населения в национальной валюте вырос на 12,54 процента - до 9,73 миллиарда манатов, составив 66,36 процента всех вкладов.

Банковские вклады населения в инвалюте выросли на 14,65 процента (до 4,931 миллиарда манатов), составив 33,64 процента всех вкладов населения (в аналогичный период прошлого года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 33,22 процента).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 13,333 миллиарда манатов, нерезидентов - 1,328 миллиарда манатов. В отчетный период вклады резидентов выросли на 13,91 процента, нерезидентов - на 6,9 процента.

В целом, на первое января 2025 года объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 37,627 миллиарда манатов, что на 8,94 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что по итогам 2023 года банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) составили 12,947 миллиарда манатов.